В Брянске стартовала акция «Георгиевская ленточка»

СЕГОДНЯ 15:50 2019-04-24T15:50:57+03:00

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В Брянске стартовала традиционная акция «Георгиевская ленточка». Она проходит 15-й год подряд. В прошлом году волонтеры раздали около 100 тысяч ленточек. В этом году в Брянской области запланировали раздать столько же. Акция продлится до 9 мая. Ленточку выдают абсолютно бесплатно, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

24 апреля на площади Воинской Славы активисты раздали первые ленты прохожим. У стелы прозвучали песни и стихи военных лет. Волонтеры развернули 25-метровое полотно Георгиевской ленточки на площади. Перед школьниками и студентами выступил ветеран Великой Отечественной войны, подполковник медицинской службы Александр Мазилов. Он прочитал отрывок из поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин».

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ИСТОЧНИК KP.RU