В Брянске установят мемориальную доску Александру Панченко

СЕГОДНЯ 15:39 2019-04-24T15:39:11+03:00

Мемориальную доску установят на здании дома №38 на улице Горького. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Увековечить память дизайнера предложили на здании, где он работал

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В Брянске увековечат память художника-дизайнера Александра Панченко. Такое решение принял горсовет на очередном заседании. Мемориальную доску установят на здании дома №38 на улице Горького.

По эскизам Александра Панченко в Брянске сделали 80 проектов. Среди них: реконструкция парка «Юность» в Володарском районе, реконструкция здания Брянского областного театра кукол, проект фасада с часами здания железнодорожного вокзала Брянск-I, парк Железнодорожников в Фокинском районе, Дворец детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина и единственный в городе ландшафтный парк «Звездный». По его проекту построен мемориальный комплекс «Хацунь». Из последних работ – реконструкция центральной лестницы по бульвару Гагарина, сквера Семеновского и территории Покровской горы.

Памятная доска появится на здании, где много лет работал Александр Панченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU