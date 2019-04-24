2019-04-24T15:24:37+03:00
Общество

К Брянску присоединили земли, чтобы выделить их многодетным семьям

На площади 125 гектаров размежуют около 700 участков
Марина АНТОНОВА
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Развитием инфраструктуры территории займутся после того, разработают проект планировки.Развитием инфраструктуры территории займутся после того, разработают проект планировки.Фото: Марина АНТОНОВА
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К городу Брянску присоединили земли, чтобы выделить их многодетным семьям. На очередном заседании горсовета депутаты внесли изменения в Генеральный план города. По закону изменять границы населенных пунктов для жилищного строительства можно без общественных слушаний. На площади 125 гектаров на улице Антоновка в Бежицком районе разместят около 700 участков.

Здесь пока нет инфраструктуры, чтобы можно было бы построить жилые дома и жить в них. Власти пообещали заняться ее развитием после разработки проекта планировки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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