Брянской школе №53 присвоили имя партизана Дмитрия Медведева

СЕГОДНЯ 15:23 2019-04-24T15:25:26+03:00

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В Брянске школе №53 присвоили имя Героя Советского Союза Дмитрия Медведева. Такое решение приняли на заседании горсовета, которое прошло в среду, 24 апреля. Депутаты поддержали инициативу педагогов и учеников, сообщает пресс-служба Брянского горсовета.

СПРАВКА

Дмитрий Медведев родился 22 августа 1898 года в Бежице. Учился в Бежицкой мужской гимназии.

В начале войны руководил отрядом специального назначения «Митя». Отряд действовал до января 42-го в Брянской, Смоленской и Могилевской областях и провел больше 50 крупных операций.

В 1944 году Дмитрий Медведев получил звание Героя Советского Союза. После войны партизанский командир написал несколько книг, которые экранизировали и перевели на несколько языков.

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ИСТОЧНИК KP.RU