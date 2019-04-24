2019-04-24T15:13:14+03:00
Общество

В Брянске спасатели очистили берег Десны от мусора

Акция будет проходить по всей области до 8 мая
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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В Брянске спасатели очистили берег реки Десны от бытового мусора. Акция прошла в среду, 24 апреля, у понтонного моста, в местах массового отдыха горожан. В ней участвовали больше 50 человек, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Акция «Чистый берег» проходит во всех районах Брянской области. Она стартовала 8 апреля и продлится до 8 мая. В ней участвуют сотрудники МЧС, муниципальные власти, добровольцы, школьники и студенты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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