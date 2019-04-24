Стало известно расписание нового брянского маршрута №119
В Брянской области стало известно расписание нового маршрута №119, который начал работать 24 апреля.
На линии будут выходить два автобуса. Отправляться машина будет от Кокино через Тешеничи, Добрунь, Супонево к Телецентру, а затем к магазину "Заря" через полтинник. Затем - к Самолету, в сторону поселка Мичуринский до Фокинского поворота к селу Отрадное.
Каждый день от двух конечных будет выполняться по семь рейсов. Из Кокино автобус поедет: в 7.00, 8.45, 10.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30. В тоже время стартует вторая машина от Отрадного.
Напомним, на новом маршруте будет действовать единый соцпроездной.
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ИСТОЧНИК KP.RU