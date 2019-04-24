Глава администрации Комаричского района Елена Алексеенко избавилась от приставки «и.о.»
Ее кандидатуру согласовали депутаты
Елена Алексеенко исполняла обязанности главы администрации с 4 декабря прошлого года. Фото: сайт администрации Комаричского района
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Глава администрации Комаричского района Елена Алексеенко окончательно вступила в должность.Ее кандидатуру согласовали на заседании районного совета.
Напомним, Елена Ильинична родилась 25 апреля 1968 года. В 1995 году окончила Брянский педагогический институт по специальности география. Восемь лет поработала в администрации Быховского сельского поселения.
С 14 сентября прошлого года работает в должности заместителя главы администрации района, а с 4 декабря временно исполняла обязанности главы администрации Комаричского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU