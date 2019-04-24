На трассе в Дубровском районе опрокинулся ВАЗ: пострадал 36-летний мужчина

СЕГОДНЯ 14:18 2019-04-24T14:18:30+03:00

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Фото: Сергей ГАПОН

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На трассе в Дубровском районе утром 23 апреля произошло ДТП. Об этом в областную Госавтоинспекцию сообщили медики. К ним в начале девятого утра обратился 36-летний мужчина с ушибами и перелом ребер. Он пояснил, что травмы получил в автоаварии.

- Около 7.50 на пятом автодороги «Орел-Немерь» водитель ВАЗа-21713 не справился с управлением, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Машина съехала в кювет и опрокинулась. Пострадавшего госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU