На трассе в Дубровском районе опрокинулся ВАЗ: пострадал 36-летний мужчина
Его госпитализировали
По предварительной информации, водитель не справился с управлением.Фото: Сергей ГАПОН
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На трассе в Дубровском районе утром 23 апреля произошло ДТП. Об этом в областную Госавтоинспекцию сообщили медики. К ним в начале девятого утра обратился 36-летний мужчина с ушибами и перелом ребер. Он пояснил, что травмы получил в автоаварии.
- Около 7.50 на пятом автодороги «Орел-Немерь» водитель ВАЗа-21713 не справился с управлением, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Машина съехала в кювет и опрокинулась. Пострадавшего госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU