2019-04-24T13:54:47+03:00
Общество

Брянского машиниста будут судить за кражу мобильника у пассажира

Гаджет злоумышленник взял у спящего
Мария Дедкова
Поделиться:
На машиниста завели уголовное дело по статье "Кража".Фото: Брянский ЛО МВД России на транспортеНа машиниста завели уголовное дело по статье "Кража".Фото: Брянский ЛО МВД России на транспорте
Изменить размер текста:

Машиниста поезда Суземка-Брянск будут судить за кражу мобильника. По версии следствия, злоумышленник забрал гаджет у спящего пассажира.

40-летний машинист электропоезда после прибытия поезда на конечную совершал обход. В одном из вагонов он обнаружил заснувшего мужчину, а рядом на полу - телефон.

- Убедившись, что за его действиями ни кто не наблюдает, железнодорожник положил чужой гаджет в свой карман и покинул место преступления, - рассказывают в Брянском ЛО МВД России на транспорте. - На машиниста завели уголовное дело по статье "Кража". Все материалы передали в суд для принятия решения.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
К Брянску присоединили земли, чтобы выделить их многодетным семьям
Брянской школе №53 присвоили имя партизана Дмитрия Медведева
В Брянске спасатели очистили берег Десны от мусора
Стало известно расписание нового брянского маршрута №119
Глава администрации Комаричского района Елена Алексеенко избавилась от приставки «и.о.»
На трассе в Дубровском районе опрокинулся ВАЗ: пострадал 36-летний мужчина
Борис Пайкин в Навле встретился с детсадовцами-«программистами»
В Жуковке откроют центр по лечению онкологии
Брянская спортсменка завоевала серебряную медаль на чемпионате России по каратэ
В Брянской области новый маршрут №119 будет льготным для студентов
В Клинцовском районе пенсионерку обокрала 16-летняя соседка
БМЗ знакомит школьников с современными технологиями
В Брянской области ищут пропавшего 79-летнего Петра Чумакова
В парке Соловьи в Брянске установили запрещающие проезд знаки