Брянского машиниста будут судить за кражу мобильника у пассажира

СЕГОДНЯ 13:54 2019-04-24T13:54:47+03:00

На машиниста завели уголовное дело по статье "Кража".Фото: Брянский ЛО МВД России на транспорте

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Машиниста поезда Суземка-Брянск будут судить за кражу мобильника. По версии следствия, злоумышленник забрал гаджет у спящего пассажира.

40-летний машинист электропоезда после прибытия поезда на конечную совершал обход. В одном из вагонов он обнаружил заснувшего мужчину, а рядом на полу - телефон.

- Убедившись, что за его действиями ни кто не наблюдает, железнодорожник положил чужой гаджет в свой карман и покинул место преступления, - рассказывают в Брянском ЛО МВД России на транспорте. - На машиниста завели уголовное дело по статье "Кража". Все материалы передали в суд для принятия решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU