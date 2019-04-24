Борис Пайкин в Навле встретился с детсадовцами-«программистами»

СЕГОДНЯ 13:44 2019-04-24T13:44:17+03:00

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В ходе региональной недели депутат Госдумы и руководитель Брянского регионального отделения ЛДПР Борис Пайкин посетил в поселке Навля детский сад №3 комбинированного типа. Это инновационное дошкольное учреждение шагает в ногу со временем. В нем делают ставку на знакомство детей, а это более двухсот воспитанников, с современными информационными технологиями. Это неотъемлемая часть профориентационной работы с малышами. Да и вся программа обучения построена таким образом, чтобы они в будущем выбирали специальности технического профиля, востребованные на рынке труда.

«С использованием компьютерной техники, конечно, детям более доступно, более наглядно всё можно объяснить. Можно даже какие-то сделать виртуальные экскурсии, на какие-то предприятия», - отметила заведующая детским садом №3 поселка Навля Елена Каштанова. Впрочем, по ее словам, какого-то «технического» перекоса в обучении и воспитании детей нет.

Учитывая запрос дошколят на познание «виртуальной реальности», Борис Пайкин подарил детскому саду компьютер для занятий информационно-компьютерными технологиями. Тем временем малыши подготовили для гостей небольшой музыкальный номер про «неразлучных друзей - взрослых и детей». В разговоре с заведующей детсадом парламентарий узнал о хозяйственных проблемах учреждения.

Одну из них Борис Пайкин увидел сам во время осмотра детсадовской территории. Как оказалось, для физического развития детей не хватает современной игровой площадки. Лестницы и горки для подвижных игр на свежем воздухе уже устарели и, как отметил Борис Пайкин, даже могут быть небезопасными. По этой причине депутат Госдумы решил помочь навлинскому детскому садику №3 с приобретением и установкой более современных игровых комплексов.

ИСТОЧНИК KP.RU