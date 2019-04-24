В Жуковке откроют центр по лечению онкологии
Для него оборудуют одно из отделений межрайонной больницы
Изменить размер текста:
В следующем году в Жуковке появится амбулаторный центр для хирургии онкобольных. Его оборудуют в одном из корпусов межрайонной больницы, сообщает местная газета "Жуковские новости". До того момента в корпусе заменят крышу. Медперсонал наберут из врачей больницы. Они пройдут соответствующее обучение.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU