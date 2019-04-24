В Жуковке откроют центр по лечению онкологии

СЕГОДНЯ 13:36 2019-04-24T13:36:46+03:00

Для него оборудуют одно из отделений межрайонной больницы

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В следующем году в Жуковке появится амбулаторный центр для хирургии онкобольных. Его оборудуют в одном из корпусов межрайонной больницы, сообщает местная газета "Жуковские новости". До того момента в корпусе заменят крышу. Медперсонал наберут из врачей больницы. Они пройдут соответствующее обучение.

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ИСТОЧНИК KP.RU