Брянская спортсменка завоевала серебряную медаль на чемпионате России по каратэ

СЕГОДНЯ 13:12 2019-04-24T13:12:53+03:00

Девушка завоевала серебряную медаль в разделе кумитэ. Фото: Управление физической культуры и спорта Брянской области

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Брянская спортсменка Виктория Егорова отличилась на чемпионате Росиии по каратэ для глухих. Соревнования завершились на днях в Мурманской области. На турнир приехали больше 100 спортсменов из 14 регионов страны.

Брянскую область представляла воспитанница спортшколы «Олимп» Виктория Егорова. Девушка завоевала серебряную медаль в разделе кумитэ.

Как говорят в управлении физкультуры и спорта Брянской области, это позволило заработать девушке очки для попадания в состав сборной команды России.

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ИСТОЧНИК KP.RU