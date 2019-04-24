В Брянской области новый маршрут №119 будет льготным для студентов

СЕГОДНЯ 12:28 2019-04-24T12:37:02+03:00

Новую маршрутку пустят из-за жалоб на высокую стоимость проезда на маршрутках №№107 и 108. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В нем будут действовать единый социальный билет

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Брянские студенты смогут ездить по проездному на новом маршруте №119 "Кокино - Отрадное". Таким образом цена на билет для них будет дешевле. Льгота распространяется, к слову, не только на студентов, но и пенсионеров.

Напомним, новую маршрутку пустят после многочисленных жалоб в областной департамент транспорта из-за повышения стоимости проезда в маршрутках № 107 "Кокино - Брянск" и № 108 "Лопушь - Брянск".

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ИСТОЧНИК KP.RU