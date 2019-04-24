В Клинцовском районе пенсионерку обокрала 16-летняя соседка
16-летнюю жительницу Клинцовского района подозревают в краже денег с кредитной карточки пенсионерки.
В апреле 66-летняя жительница села Рожны получила извещение о задолженности в 30 тысяч рублей. Никаких покупок пожилая женщина не совершала. В банке сказали, что с карты переводили деньги на электронный кошелек. Тогда пенсионерка обратилась в полицию.
На следующей день задержали подозреваемую. Ею оказалась 16-летняя соседка потерпевшей.
- Пожилая женщина обращалась к девушке с просьбой «почистить» ее мобильный
телефон от скопившихся сообщений, - говорят в УМВД России по Брянской области. - Злоумышленница подключила мобильный банк и несколько раз пополняла свой баланс.
Родители подозреваемой обязались возместить причиненный ущерб.
А девушке теперь грозит срок до шести лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU