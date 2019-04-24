2019-04-24T12:04:13+03:00
Общество

В Клинцовском районе пенсионерку обокрала 16-летняя соседка

С кредитной карточки пожилой женщины девушка списала 30 тысяч рублей
Мария Дедкова
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Родители подозреваемой обязались возместить причиненный ущерб.Родители подозреваемой обязались возместить причиненный ущерб.Фото: Иван ВИСЛОВ
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16-летнюю жительницу Клинцовского района подозревают в краже денег с кредитной карточки пенсионерки.

В апреле 66-летняя жительница села Рожны получила извещение о задолженности в 30 тысяч рублей. Никаких покупок пожилая женщина не совершала. В банке сказали, что с карты переводили деньги на электронный кошелек. Тогда пенсионерка обратилась в полицию.

На следующей день задержали подозреваемую. Ею оказалась 16-летняя соседка потерпевшей.

- Пожилая женщина обращалась к девушке с просьбой «почистить» ее мобильный

телефон от скопившихся сообщений, - говорят в УМВД России по Брянской области. - Злоумышленница подключила мобильный банк и несколько раз пополняла свой баланс.

Родители подозреваемой обязались возместить причиненный ущерб.

А девушке теперь грозит срок до шести лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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