2019-04-24T11:09:00+03:00
Общество

В Брянской области ищут пропавшего 79-летнего Петра Чумакова

Пенсионера последний раз видели 17 апреля в Клинцах
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".
Изменить размер текста:

В Брянской области волонтеры и полицейские ищут пропавшего 79-летнего Петра Чумакова. Пенсионера последний раз видели 17 апреля в Клинцах, сообщают в группе поискового отряда в соцсетях. Пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 174 сантиметра, худощавого телосложения, седые волосы, короткая стрижка, светлые глаза. Среди особых примет – вставная челюсть. Пенсионер был одет в ярко-синюю телогрейку, серую тонкую куртку, две рубашки – синюю в белую клетку и черную в тонкую красно-зеленую клетку, штаны, обут в черные ботинки с ярко-оранжевыми шнурками.

Если вы видели Петра Чумакова или знаете, где он может находиться, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
К Брянску присоединили земли, чтобы выделить их многодетным семьям
Брянской школе №53 присвоили имя партизана Дмитрия Медведева
В Брянске спасатели очистили берег Десны от мусора
Стало известно расписание нового брянского маршрута №119
Глава администрации Комаричского района Елена Алексеенко избавилась от приставки «и.о.»
На трассе в Дубровском районе опрокинулся ВАЗ: пострадал 36-летний мужчина
Брянского машиниста будут судить за кражу мобильника у пассажира
Борис Пайкин в Навле встретился с детсадовцами-«программистами»
В Жуковке откроют центр по лечению онкологии
Брянская спортсменка завоевала серебряную медаль на чемпионате России по каратэ
В Брянской области новый маршрут №119 будет льготным для студентов
В Клинцовском районе пенсионерку обокрала 16-летняя соседка
БМЗ знакомит школьников с современными технологиями
В парке Соловьи в Брянске установили запрещающие проезд знаки