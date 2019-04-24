В Брянской области ищут пропавшего 79-летнего Петра Чумакова

СЕГОДНЯ 11:08 2019-04-24T11:09:00+03:00

Пенсионера последний раз видели 17 апреля в Клинцах

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В Брянской области волонтеры и полицейские ищут пропавшего 79-летнего Петра Чумакова. Пенсионера последний раз видели 17 апреля в Клинцах, сообщают в группе поискового отряда в соцсетях. Пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 174 сантиметра, худощавого телосложения, седые волосы, короткая стрижка, светлые глаза. Среди особых примет – вставная челюсть. Пенсионер был одет в ярко-синюю телогрейку, серую тонкую куртку, две рубашки – синюю в белую клетку и черную в тонкую красно-зеленую клетку, штаны, обут в черные ботинки с ярко-оранжевыми шнурками.

Если вы видели Петра Чумакова или знаете, где он может находиться, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU