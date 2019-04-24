В парке Соловьи в Брянске установили запрещающие проезд знаки
Через КПП могут проехать только дорожные и оперативные службы
Брянская городская администрация исполнила решение суда.Фото: Марина АНТОНОВА
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В парке Соловьи в Брянске установили дорожные знаки, запрещающие проезд и движение автомобилей. Брянская городская администрация исполнила решение суда, которое вынесли в прошлом году по иску прокуратуры. Через контрольно-пропускной пункт со стороны улицы Дуки могут проехать только автомобили дорожной техники и оперативных служб, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.
Но через шлагбаум на КПП проезжают и другие автомобилисты. Будут ли штрафовать нарушителей и кто этим займется, пока не ясно.
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ИСТОЧНИК KP.RU