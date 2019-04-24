В Почепе мужчина погиб, врезавшись в дерево на телеге
ДТП случилось 23 апреля на улице Колхозной
Водитель скончался на месте происшествия.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В брянском городе Почеп 47-летний мужчина погиб, врезавшись в дерево на телеге, запряженной лошадью. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины седьмого вечера на улице Колхозной, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
Брянец на гужевой повозке ехал по грунтовой дороге в сторону поселка Грамыки. Он утратил контроль за движением. И повозка врезалась в дерево. Водитель скончался на месте происшествия.
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ИСТОЧНИК KP.RU