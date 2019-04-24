В Брянске директора фирма оштрафовали за устройство на работу бывшего участкового

СЕГОДНЯ 10:12 2019-04-24T10:12:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске директора фирмы оштрафовали за то, что устроил на работу бывшего участкового и не сообщил об этом.

- Это нарушает антикоррупционное законодательство, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Директор организации должен был проинформировать УМВД России по городу Брянску о новом месте работе бывшего полицейского. Он трудоустроился в августе прошлого года.

Руководителя фирмы привлекли к административной ответственности. Он должен заплатить штраф 20 тысяч рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU