2019-04-24T10:12:42+03:00
Общество

В Брянске директора фирма оштрафовали за устройство на работу бывшего участкового

Руководитель должен заплатить 20 тысяч рублей
Марина АНТОНОВА
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Директор нарушил антикоррупционное законодательство.Директор нарушил антикоррупционное законодательство.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске директора фирмы оштрафовали за то, что устроил на работу бывшего участкового и не сообщил об этом.

- Это нарушает антикоррупционное законодательство, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Директор организации должен был проинформировать УМВД России по городу Брянску о новом месте работе бывшего полицейского. Он трудоустроился в августе прошлого года.

Руководителя фирмы привлекли к административной ответственности. Он должен заплатить штраф 20 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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