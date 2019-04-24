В Брянске директора фирма оштрафовали за устройство на работу бывшего участкового
Руководитель должен заплатить 20 тысяч рублей
Директор нарушил антикоррупционное законодательство.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске директора фирмы оштрафовали за то, что устроил на работу бывшего участкового и не сообщил об этом.
- Это нарушает антикоррупционное законодательство, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Директор организации должен был проинформировать УМВД России по городу Брянску о новом месте работе бывшего полицейского. Он трудоустроился в августе прошлого года.
Руководителя фирмы привлекли к административной ответственности. Он должен заплатить штраф 20 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU