В Брянске автомобилист на иномарке сбил водителя троллейбуса, который поправлял «рога»
В Брянске автомобилист на «Тойоте Камри» сбил водителя троллейбуса, который устанавливал токоприемники. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины шестого вечера во вторник, 23 апреля, у дома №148 на улице Красноармейской.
35-летний водитель иномарки ехал на перекрестке с круговым движением со стороны улицы Пересвета в сторону Красноармейской. И сбил пешехода – водителя троллейбуса, который поправлял «рога».
Пострадавшего отвезли в травмпункт, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Мужчине назначили лечение и отпустили домой.
Экспертиза показала, что водитель иномарки был трезвый в момент аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU