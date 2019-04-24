2019-04-24T10:02:39+03:00
Происшествия

В Брянске автомобилист на иномарке сбил водителя троллейбуса, который поправлял «рога»

Пострадавшего отвезли в травмпункт
Марина АНТОНОВА
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Мужчине назначили лечение и отпустили домой.Мужчине назначили лечение и отпустили домой.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске автомобилист на «Тойоте Камри» сбил водителя троллейбуса, который устанавливал токоприемники. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины шестого вечера во вторник, 23 апреля, у дома №148 на улице Красноармейской.

35-летний водитель иномарки ехал на перекрестке с круговым движением со стороны улицы Пересвета в сторону Красноармейской. И сбил пешехода – водителя троллейбуса, который поправлял «рога».

Пострадавшего отвезли в травмпункт, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Мужчине назначили лечение и отпустили домой.

Экспертиза показала, что водитель иномарки был трезвый в момент аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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