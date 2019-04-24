2019-04-24T09:45:42+03:00
Происшествия

На комбикормовом заводе в Выгоничском районе погиб водитель погрузчика

Следователи завели уголовное дело
Марина АНТОНОВА
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ЧП на предприятии случилось 20 апреля.ЧП на предприятии случилось 20 апреля.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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На территории комбикормового завода в Выгоничском районе погиб рабочий. ЧП на предприятии случилось 20 апреля. Водитель погрузчика загружал мешки с поваренной солью. Погрузчик опрокинулся. Водитель получил несовместимые с жизнью травмы.

- Следователи завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Специалисты в области охраны труда сделают свои выводы. А после правовую оценку действиям ответственных лиц дадут следователи.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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