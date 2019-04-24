2019-04-24T09:25:26+03:00
Происшествия

В тройном ДТП в Брянске травмы получила 18-летняя пассажирка маршрутки

Девушка поранила лицо
Марина АНТОНОВА
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Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.
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В тройном ДТП в Советском районе Брянска травмы получила 18-летняя пассажирка маршрутного такси. Девушка обратилась за медицинской помощью. Она поранила лицо. Медики сообщили в дежурную часть ГИБДД о пострадавшей в аварии днем во вторник, 23 апреля.

ДТП случилось в тот же день около половины первого дня возле дома №97 на улице Красноармейской, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Водитель маршрутного такси №88, ехавший со стороны улицы Пересвета в сторону проспекта Станке Димитрова, врезался в автомобиль «Лада 219010». Водитель маршрутки не соблюдал дистанцию.

Отечественная легковушка столкнулась с «Фольксвагеном Пассат», который двигался впереди. Все автомобилисты, участвовавшие в автоаварии, были трезвыми.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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