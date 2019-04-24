Житель Унечи отработает 300 часов за пьяную езду

СЕГОДНЯ 09:10 2019-04-24T09:10:30+03:00

Приговор суда пока не вступил в законную силу

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43-летнего жителя брянского города Унечи приговорили к 300 часам обязательных работ за пьяную езду. К тому же, мужчину лишили водительских прав на 2,5 года. Суд признал его виновным по уголовному делу.

- В суде установили, что 31 октября прошлого года около 23.15 пьяный водитель ехал за рулем автомобиля, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Его задержали полицейские у дома №23 на улице Социалистической в Унече.

Оказалось, что брянец до этого уже получил административное наказание за то, что отказался пройти медицинское освидетельствование. И вновь сел за руль пьяным.

Приговор ему пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU