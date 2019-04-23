Брянцы напишут тест на знание истории Великой Отечественной войны
Брянская область в этом году вновь присоединится к всероссийской акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Проверить свои знания сможет любой желающий 26 апреля. Основной площадкой для проведения теста станет Брянский государственный университет имени Ивана Петровского.
Тест включает в себя 30 вопросов обо всех периодах войны. Задание подготовили ученые Военного университета Министерства обороны Российской Федерации, рассказали в департаменте внутренней политики Брянской области.
Предварительная регистрация не понадобится. Чтобы написать тест нужно будет просто прийти на площадку 26 апреля. Начало запланировано на 11.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU