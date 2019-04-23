2019-04-23T18:36:15+03:00
Общество

Брянцы напишут тест на знание истории Великой Отечественной войны

26 апреля наша область присоединится к всероссийской акции
Мария Дедкова
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Проверить свои знания сможет любой желающий.Проверить свои знания сможет любой желающий.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Брянская область в этом году вновь присоединится к всероссийской акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Проверить свои знания сможет любой желающий 26 апреля. Основной площадкой для проведения теста станет Брянский государственный университет имени Ивана Петровского.

Тест включает в себя 30 вопросов обо всех периодах войны. Задание подготовили ученые Военного университета Министерства обороны Российской Федерации, рассказали в департаменте внутренней политики Брянской области.

Предварительная регистрация не понадобится. Чтобы написать тест нужно будет просто прийти на площадку 26 апреля. Начало запланировано на 11.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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