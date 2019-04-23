Жителю Гордеевки грозит до четырех лет колонии за хранение обреза и патронов

СЕГОДНЯ 18:06 2019-04-23T18:06:26+03:00

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У жителя Гордеевского района правоохранители нашли обрез и патроны к нему. Оружие мужчина хранил у себя незаконно.

Обнаруженный обрез с боеприпасами изъяли, сообщают в пресс-службе Пограничного управления по Брянской области. Находки направили для проведения экспертизы в экспертно-криминалистический центр УМВД.

За хранение оружия жителю Гордеевского района грозит до четырех лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU