2019-04-23T17:59:03+03:00
Политика

Депутат Борис Пайкин вник в проблемы клинцовских бизнесменов

Елена ВАСИЛЬЕВА
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Борис Пайкин: «Мы проследим за решением обращений и добьемся максимально благоприятного исхода».Борис Пайкин: «Мы проследим за решением обращений и добьемся максимально благоприятного исхода».
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В ходе региональной недели брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин вместе с лидером фракции ЛДПР в Брянской областной Думе Сергеем Антошиным провел личный прием граждан. Брянцы обратились к народным избранникам по поводу различных проблем. Так, в Жуковке женщина-инвалид никак не добьется от чиновников предоставления пригодной для проживания квартиры.

В Брянске многодетная мать не может узаконить самостоятельно подключенный водопровод, а одинокая бабушка из Белых Берегов получила к своей восьмитысячной пенсии издевательскую надбавку в размере 82 рублей и не знает, как прожить после оплаты коммунальных услуг.

Клинцовские предприниматели, приехавшие на прием к Борису Пайкину, пожаловались, что не могут найти взаимопонимания с руководством муниципального рынка. Их проблему депутат Госдумы в тот же вечер обсудил на встрече с губернатором Александром Богомазом. Решение будет обязательно найдено. К слову, после недавнего диалога Бориса Романовича с Дмитрием Медведевым в Государственной Думе брянский депутат вошел в рабочую группу, организованную спикером Вячеславом Володиным. Она займется доработкой законопроекта о нестационарной торговле. И проблемы клинцовских бизнесменов лежат как раз в поле федеральной повестки и вносимых в законопроект изменений.

- Как мы в очередной раз убедились, корни многих проблем, с которыми к нам обращаются люди, кроются в правовом поле, - резюмировал итоги приема Борис Пайкин. – Обычная консультация юриста их легко решает, но простым людям, как правило, услуги такого специалиста не по карману. Поэтому мы будем продолжать практику бесплатных приемов юристов в районных отделениях партии, распространять её на всю Брянскую область. И, конечно, все поступившие к нам обращения будут отработаны моими помощниками, мы проследим за их решением и добьемся максимально благоприятного исхода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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