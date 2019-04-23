Брянские физики получили грант на исследования в 12 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:57 2019-04-23T17:57:35+03:00

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Физики из Брянского государственного университета имени Ивана Петровского получили грант от Российского научного фонда в 12 миллионов рублей.

Коллектив ученых вот уже несколько лет занимается исследованиями в области электрохимических и термоэлектрических технологий в энергетике. Разработки наконец-то отметили на всероссийском уровне.

- Ученые разрабатывают новые термоэлектрические материалы на основе наноматериалов, включая нанопроволоки и нанотрубки, нанокристаллические структуры, -говорят в вузе. - Результаты каждый год публикуют в ведущих зарубежных научных изданиях.

Проект «Разработка новых термоэлектрических материалов ...» в БГУ реализуют под руководством профессора университета Айовы Сергея Будько.

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ИСТОЧНИК KP.RU