2019-04-23T17:57:35+03:00
Общество

Брянские физики получили грант на исследования в 12 миллионов рублей

Разработки БГУ имени Петровского отметили на всероссийском уровне
Мария Дедкова
Поделиться:
Разработки наконец-то отметили на всероссийском уровне.Разработки наконец-то отметили на всероссийском уровне.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Физики из Брянского государственного университета имени Ивана Петровского получили грант от Российского научного фонда в 12 миллионов рублей.

Коллектив ученых вот уже несколько лет занимается исследованиями в области электрохимических и термоэлектрических технологий в энергетике. Разработки наконец-то отметили на всероссийском уровне.

- Ученые разрабатывают новые термоэлектрические материалы на основе наноматериалов, включая нанопроволоки и нанотрубки, нанокристаллические структуры, -говорят в вузе. - Результаты каждый год публикуют в ведущих зарубежных научных изданиях.

Проект «Разработка новых термоэлектрических материалов ...» в БГУ реализуют под руководством профессора университета Айовы Сергея Будько.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянцы напишут тест на знание истории Великой Отечественной войны
1 мая в Брянске официально откроются парки
Жителю Гордеевки грозит до четырех лет колонии за хранение обреза и патронов
Депутат Борис Пайкин вник в проблемы клинцовских бизнесменов
Брянские спортсмены завоевали три медали на первенстве России по тяжелой атлетике
Верховный суд вернул дело о ТРЦ «Тимошковых» в Брянске в суд первой инстанции
В Брянске у детского сада «Пчелка» пройдут сплошные проверки водителей
На майские праздники брянцам могут запретить походы в лес
В Брянске в сквере Карла Маркса включили фонтан
В Брянске владелица салона красоты задолжала 25 тысяч рублей визажисту
Житель Унечи украл телефон и перевел себе деньги через мобильное приложение
Супружескую пару из Брянска обвиняют в мошенничестве на 29 миллионов рублей
В Брянске водителя иномарки оштрафовали на 5 тысяч рублей по записи регистратора