Брянские физики получили грант на исследования в 12 миллионов рублей
Физики из Брянского государственного университета имени Ивана Петровского получили грант от Российского научного фонда в 12 миллионов рублей.
Коллектив ученых вот уже несколько лет занимается исследованиями в области электрохимических и термоэлектрических технологий в энергетике. Разработки наконец-то отметили на всероссийском уровне.
- Ученые разрабатывают новые термоэлектрические материалы на основе наноматериалов, включая нанопроволоки и нанотрубки, нанокристаллические структуры, -говорят в вузе. - Результаты каждый год публикуют в ведущих зарубежных научных изданиях.
Проект «Разработка новых термоэлектрических материалов ...» в БГУ реализуют под руководством профессора университета Айовы Сергея Будько.
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ИСТОЧНИК KP.RU