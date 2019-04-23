2019-04-23T18:38:18+03:00
Спорт

Брянские спортсмены завоевали три медали на первенстве России по тяжелой атлетике

Соревнования завершились во Владимире
Мария Дедкова
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Брянские спортсмены отличились на первенстве по тяжелой атлетике, которое проходило во Владимире.

В весовой категории 109 килограммов атлет из Брянска Никита Соловьев завоевал золотую медаль. По сумме двоеборья молодой человек показал результат в 354 килограмма.

В весовой категории до 64 килограммов второй результат показала наша землячка Ирина Чибисова. Атлетка в рывке взяла вес 87 килограммов, в толчке - 105. Победительнице она уступила всего два килограмма, сообщают в управлении физкультуры и спорта Брянской области.

Еще один брянский спортсмен Кирилл Красный выступал в весовой категории до 73 килограммов. Он заработал «бронзу».

Брянец Александр Матюшин завоевал «малую бронзу» в упражнении «рывок». Но в итоговом рейтинге оказался лишь пятым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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