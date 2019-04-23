Верховный суд вернул дело о ТРЦ «Тимошковых» в Брянске в суд первой инстанции

СЕГОДНЯ 17:12 2019-04-23T17:12:10+03:00

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Верховный суд вернул дело о запрете эксплуатации торгово-развлекательного центра «Тимошковых» в суд первой инстанции. Судебное заседание прошло во вторник, 23 апреля. Высшая судебная инстанция удовлетворила кассационную жалобу Николая, Дениса и Алексея Тимошковых на вступившее в силу решение Советского районного суда. Судя по всему, дело вернули на основании процессуального нарушения.

Напомним, ТРЦ «Тимошковых» на улице Красноармейской закрыли после проверок пожарной безопасности 11 апреля 2018 года. Прокуратура и пожарный надзор нашли нарушения, с которыми его эксплуатация невозможна. Выяснилось, что торговый центр работал без разрешения на ввод здания в эксплуатацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU