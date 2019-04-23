2019-04-23T17:03:36+03:00
Общество

В Брянске у детского сада «Пчелка» пройдут сплошные проверки водителей

Полицейские проверят, соблюдают ли автомобилисты правила перевозки детей
Мария Дедкова
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Если вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.Если вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Брянских водителей 25 апреля на проспекте Московском ждут очередные сплошные проверки. Полицейские будут дежурить у детского сада № 55 "Пчелка" с 7.15 до 7.45. Они выяснят, соблюдают ли автомобилисты правила перевозки детей, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Напомним, за нарушение водителю грозит штраф в три тысячи рублей.

Если вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 74-71-02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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