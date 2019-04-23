2019-04-23T16:46:24+03:00
Общество

На майские праздники брянцам могут запретить походы в лес

В регионе ожидают ухудшение пожароопасной обстановки
Мария Дедкова
Поделиться:
Напомним, что во время действия особого противопожарного режима размер штрафов за нарушения увеличен.Напомним, что во время действия особого противопожарного режима размер штрафов за нарушения увеличен.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
Изменить размер текста:

Вот уже больше недели в Брянской области стоит теплая и сухая погода. Но на майские праздники это грозит брянцам запретом на походы в лес.

- На территории Брянской области установился третий класс пожарной опасности, - говорят в Управлении лесами по Брянской области. - На период майских праздников прогнозируется повышение класса пожарной опасности до четвертого или пятого. В лесах Брянской области введут особый противопожарный режим, а так же ограничение посещения лесов.

Напомним, что во время действия особого противопожарного режима размер штрафов за нарушения увеличен.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянцы напишут тест на знание истории Великой Отечественной войны
1 мая в Брянске официально откроются парки
Жителю Гордеевки грозит до четырех лет колонии за хранение обреза и патронов
Депутат Борис Пайкин вник в проблемы клинцовских бизнесменов
Брянские физики получили грант на исследования в 12 миллионов рублей
Брянские спортсмены завоевали три медали на первенстве России по тяжелой атлетике
Верховный суд вернул дело о ТРЦ «Тимошковых» в Брянске в суд первой инстанции
В Брянске у детского сада «Пчелка» пройдут сплошные проверки водителей
В Брянске в сквере Карла Маркса включили фонтан
В Брянске владелица салона красоты задолжала 25 тысяч рублей визажисту
Житель Унечи украл телефон и перевел себе деньги через мобильное приложение
Супружескую пару из Брянска обвиняют в мошенничестве на 29 миллионов рублей
В Брянске водителя иномарки оштрафовали на 5 тысяч рублей по записи регистратора