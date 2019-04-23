На майские праздники брянцам могут запретить походы в лес

СЕГОДНЯ 16:46 2019-04-23T16:46:24+03:00

Напомним, что во время действия особого противопожарного режима размер штрафов за нарушения увеличен. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

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Вот уже больше недели в Брянской области стоит теплая и сухая погода. Но на майские праздники это грозит брянцам запретом на походы в лес.

- На территории Брянской области установился третий класс пожарной опасности, - говорят в Управлении лесами по Брянской области. - На период майских праздников прогнозируется повышение класса пожарной опасности до четвертого или пятого. В лесах Брянской области введут особый противопожарный режим, а так же ограничение посещения лесов.

Напомним, что во время действия особого противопожарного режима размер штрафов за нарушения увеличен.

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ИСТОЧНИК KP.RU