На майские праздники брянцам могут запретить походы в лес
Вот уже больше недели в Брянской области стоит теплая и сухая погода. Но на майские праздники это грозит брянцам запретом на походы в лес.
- На территории Брянской области установился третий класс пожарной опасности, - говорят в Управлении лесами по Брянской области. - На период майских праздников прогнозируется повышение класса пожарной опасности до четвертого или пятого. В лесах Брянской области введут особый противопожарный режим, а так же ограничение посещения лесов.
Напомним, что во время действия особого противопожарного режима размер штрафов за нарушения увеличен.
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ИСТОЧНИК KP.RU