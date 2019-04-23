СЕГОДНЯ 16:34 2019-04-23T16:35:57+03:00

Другие фонтаны к лету пока не подготовили

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В Брянске в сквере Карла Маркса включили фонтан. Фотографию опубликовали 23 апреля в группе Брянской городской администрации в соцсети. Остальные фонтаны в городе к лету пока не подготовили. Они заработают ближе к открытию паркового сезона, который стартует 1 мая. Но в брянских парках на выходных уже работали некоторые аттракционы. Свежей краской выкрашено и колесо обозрения на Кургане Бессмертия, которое планировали заменить.

Кстати, круглый сквер в Брянске в этом году ждет масштабная реконструкция. По проекту, фонтан в центре сквера останется.

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ИСТОЧНИК KP.RU