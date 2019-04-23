2019-04-23T16:35:57+03:00
Общество

В Брянске в сквере Карла Маркса включили фонтан

Другие фонтаны к лету пока не подготовили
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: Брянская городская администрация.Фото: Брянская городская администрация.
Изменить размер текста:

В Брянске в сквере Карла Маркса включили фонтан. Фотографию опубликовали 23 апреля в группе Брянской городской администрации в соцсети. Остальные фонтаны в городе к лету пока не подготовили. Они заработают ближе к открытию паркового сезона, который стартует 1 мая. Но в брянских парках на выходных уже работали некоторые аттракционы. Свежей краской выкрашено и колесо обозрения на Кургане Бессмертия, которое планировали заменить.

Кстати, круглый сквер в Брянске в этом году ждет масштабная реконструкция. По проекту, фонтан в центре сквера останется.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянцы напишут тест на знание истории Великой Отечественной войны
1 мая в Брянске официально откроются парки
Жителю Гордеевки грозит до четырех лет колонии за хранение обреза и патронов
Депутат Борис Пайкин вник в проблемы клинцовских бизнесменов
Брянские физики получили грант на исследования в 12 миллионов рублей
Брянские спортсмены завоевали три медали на первенстве России по тяжелой атлетике
Верховный суд вернул дело о ТРЦ «Тимошковых» в Брянске в суд первой инстанции
В Брянске у детского сада «Пчелка» пройдут сплошные проверки водителей
На майские праздники брянцам могут запретить походы в лес
В Брянске владелица салона красоты задолжала 25 тысяч рублей визажисту
Житель Унечи украл телефон и перевел себе деньги через мобильное приложение
Супружескую пару из Брянска обвиняют в мошенничестве на 29 миллионов рублей
В Брянске водителя иномарки оштрафовали на 5 тысяч рублей по записи регистратора