В Брянске владелица салона красоты задолжала 25 тысяч рублей визажисту
В Брянске владелица салона красоты задолжала 25 тысяч рублей визажисту. Женщина, зарегистрированная как индивидуальный предприниматель, не платила больше двух месяцев заработную плату сотруднику.
- По версии следствия, с марта по май прошлого года обвиняемая полностью не выплачивала заработную плату визажисту, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СКР по Брянской области. – Имеющиеся финансовые средства владелица использовала на другие нужды.
Следователи закончили расследовать уголовное дело. В ближайшее время его начнут рассматривать в суде. Банковский счет обвиняемой арестовали.
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ИСТОЧНИК KP.RU