2019-04-23T15:41:01+03:00
Происшествия

В Брянске владелица салона красоты задолжала 25 тысяч рублей визажисту

Следователи завершили расследование уголовного дела
Марина АНТОНОВА
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Банковский счет обвиняемой арестовали.Банковский счет обвиняемой арестовали.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянске владелица салона красоты задолжала 25 тысяч рублей визажисту. Женщина, зарегистрированная как индивидуальный предприниматель, не платила больше двух месяцев заработную плату сотруднику.

- По версии следствия, с марта по май прошлого года обвиняемая полностью не выплачивала заработную плату визажисту, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СКР по Брянской области. – Имеющиеся финансовые средства владелица использовала на другие нужды.

Следователи закончили расследовать уголовное дело. В ближайшее время его начнут рассматривать в суде. Банковский счет обвиняемой арестовали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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