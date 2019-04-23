Житель Унечи украл телефон и перевел себе деньги через мобильное приложение

СЕГОДНЯ 15:15 2019-04-23T15:15:02+03:00

За кражу брянцу грозит до шести лет колонии. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Гаждет молодой человек нашел в такси, а потом продал его знакомому

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22-летнего жителя Унечи подозревают в краже телефона и пяти тысяч рублей с карты. В полицию обратилась 33-летняя потерпевшая. Женщина рассказала, что потеряла мобильный телефон за 13 тысяч рублей. И не собиралась писать заявление. Но потом оказалось, что с ее банковской карты пропали 5 тысяч 200 рублей.

- Злоумышленник перевел деньги через мобильное приложение, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Владельцем счета-получателя оказался уже судимый местный житель.

Подозреваемый признался, что нашел телефон на заднем сидении в такси. Дома он перевел деньги себе на счет, потом выбросил сим-карту. Мобильный телефон он продал приятелю.

На молодого человека завели уголовное дело. За кражу ему грозит до шести лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU