Супружескую пару из Брянска обвиняют в мошенничестве на 29 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:45 2019-04-23T13:46:00+03:00

Муж и жена взяли кредиты в двух банках

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Супружескую пару из Брянска обвиняют в том, что они похитили больше 29 миллионов рублей. Уголовное дело в ближайшее время будут рассматривать в Бежицком районном суде.

- По версии следствия, с апреля 2012-го по сентябрь 2014 года предприниматели, используя фиктивные документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц, получили кредиты в двух коммерческих банках, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Супруги похитили эти деньги.

Часть денег, а именно семь миллионов рублей, они обналичили, придав законный статус владения ими.

Мужа и жену будут судить по статьям «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» и «Легализация похищенных денежных средств».

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ИСТОЧНИК KP.RU