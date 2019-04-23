В Брянске водителя иномарки оштрафовали на 5 тысяч рублей по записи регистратора

СЕГОДНЯ 13:33 2019-04-23T13:33:13+03:00

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В Брянске оштрафовали водителя автомобиля «Мерседес» по записи видеорегистратора. Ролик с нарушением Правил дорожного движения опубликовали в группе городской Госавтоинспекции в соцсети. На записи видно, что автомобилист выехал на встречную полосу для обгона. Это случилось 21 апреля на мосту на улице Бурова.

Автомобилиста привлекли к административной ответственности, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Штраф за нарушение правил - пять тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU