В Брянске водителя иномарки оштрафовали на 5 тысяч рублей по записи регистратора
Ролик с нарушением опубликовали в соцсети
Фото: ОГИБДД УМВД России по Брянской области.
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В Брянске оштрафовали водителя автомобиля «Мерседес» по записи видеорегистратора. Ролик с нарушением Правил дорожного движения опубликовали в группе городской Госавтоинспекции в соцсети. На записи видно, что автомобилист выехал на встречную полосу для обгона. Это случилось 21 апреля на мосту на улице Бурова.
Автомобилиста привлекли к административной ответственности, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Штраф за нарушение правил - пять тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU