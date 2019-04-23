В брянском косметологическом салоне использовали просроченные медицинские изделия

СЕГОДНЯ 12:55 2019-04-23T12:55:16+03:00

Следователи будут решить вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В косметологическом салоне, расположенном в Советском районе Брянска, использовали контрафактные и просроченные медицинские изделия. Из незаконного оборота изъяли 17 изделий, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Полицейские выяснили, что салон работал без лицензии на оказание косметологических и медицинских услуг.

Материалы проверки могут направить в Следственный комитет, чтобы возбудить уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок».

Брянские правоохранители завершили операцию «Контрафакт». За неделю сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции провели 1152 проверки и нашли 107 административных нарушений. Из незаконного оборота изъяли 7939 единиц контрафактной продукции на сумму 1,8 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU