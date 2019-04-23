СЕГОДНЯ 12:34 2019-04-23T12:34:08+03:00

22 апреля Глава города Брянска Александр Хлиманков провел заседание оргкомитета, на котором обсудили подготовку и проведение публичных слушаний по рассмотрению отчета об исполнении городского бюджета за 2018 год

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23 мая в 11.00 в Городском Доме культуры Советского района (Брянск, ул. Калинина, д. 66) состоятся публичные слушания по вопросу: «Отчет об исполнении бюджета города Брянска за 2018 год».

Прием предложений по вопросам слушаний осуществляется со дня официального опубликования постановления (опубликовано в муниципальной газете Брянск №15п(1013) от 19.04.19) до 29 апреля (включительно). Прием заявлений от лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях, проходит до 17 мая (включительно).

Прием предложений и заявлений осуществляет секретарь оргкомитета по адресу: город Брянск, пр-т Ленина, 35, кабинет №53, в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, в пятницу с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

С полным пакетом документов по вопросам публичных слушаний можно ознакомиться на официальном сайте города Брянска во вкладке «Публичные слушания» http://bryansk032.ru/?j=189&m=178

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ИСТОЧНИК KP.RU