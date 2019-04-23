В Климовском районе водитель ВАЗа протаранил дерево

СЕГОДНЯ 11:33 2019-04-23T11:33:25+03:00

В начале девятого на девятом километре автодороги «Климово-Забрама» автомобилист врезался в дерево. Фото: Сергей ГАПОН

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Вечером 22 апреля в Климовском районе произошло ДТП. В начале девятого на девятом километре автодороги «Климово-Забрама» автомобилист врезался в дерево.

По предварительной информации, 44-летний водитель ВАЗа-21103 не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машина съехала в кювет, где врезалась в дерево, рассказывают в УГИБДД по Брянской области.

В ДТП автомобилист получил переломы ребер, ноги, ушибы и раны лица. Пострадавшего госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU