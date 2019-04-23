В Климовском районе водитель ВАЗа протаранил дерево
44-летнего автомобилиста госпитализировали
В начале девятого на девятом километре автодороги «Климово-Забрама» автомобилист врезался в дерево.Фото: Сергей ГАПОН
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Вечером 22 апреля в Климовском районе произошло ДТП. В начале девятого на девятом километре автодороги «Климово-Забрама» автомобилист врезался в дерево.
По предварительной информации, 44-летний водитель ВАЗа-21103 не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машина съехала в кювет, где врезалась в дерево, рассказывают в УГИБДД по Брянской области.
В ДТП автомобилист получил переломы ребер, ноги, ушибы и раны лица. Пострадавшего госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU