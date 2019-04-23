В строительном магазине на проспекте Московском в Брянске пройдут пожарные учения
Огнеборцы будут отрабатывать действия во время ЧП
Горожан предупредили, что учения начнутся в 7.30.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В четверг, 25 апреля, в одном из строительных гипермаркетов на проспекте Московском пройдут пожарные учения. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. Огнеборцы будут отрабатывать действия во время возгорания. Горожан предупредили, что учения начнутся в 7.30.
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ИСТОЧНИК KP.RU