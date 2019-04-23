2019-04-23T11:24:02+03:00
Общество

В строительном магазине на проспекте Московском в Брянске пройдут пожарные учения

Огнеборцы будут отрабатывать действия во время ЧП
Мария Дедкова
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Горожан предупредили, что учения начнутся в 7.30.Горожан предупредили, что учения начнутся в 7.30.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В четверг, 25 апреля, в одном из строительных гипермаркетов на проспекте Московском пройдут пожарные учения. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. Огнеборцы будут отрабатывать действия во время возгорания. Горожан предупредили, что учения начнутся в 7.30.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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