В районах Брянской области еще не решили, какие парки и скверы будут ремонтировать

СЕГОДНЯ 11:14 2019-04-23T11:14:10+03:00

Кроме того, выяснилось, что не готова проектно-сметная документация по строительству двух бассейнов в Брянске. Фото: Иван ВИСЛОВ

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К концу апреля районы Брянской области еще не определились с тем, какие парки и скверы будут ремонтировать в этом году по программе "Формирование комфортной городской среды". Об этом говорили на совещании в правительстве, которое прошло 22 апреля. Глава региона раскритиковал чиновников за медлительность.

Со своей задачей справился Брянск. По каждому объекту определили ответственных кураторов. Сметы проверили, имеются соответствующие заключения. К слову, в этом году в Брянске отремонтирую четыре парка и сквера. На работы выделили 166 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Кроме того, выяснилось, что не готова проектно-сметная документация по строительству двух бассейнов в Брянске. Местным чиновникам велели ускориться.

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ИСТОЧНИК KP.RU