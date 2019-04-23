Многодетная мать из Брянска вошла в тройку лучших на конкурсе «Российская красавица-2019»

СЕГОДНЯ 10:43 2019-04-23T10:43:45+03:00

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Многодетная мать из Брянска вошла в тройку лучших на конкурсе красоты «Российская красавица-2019». Он проходил в понедельник, 22 апреля, в Москве.

Яна Галеншина завоевала титул «2-я вице мисс». До этого она победила в региональном конкурсе «Миссис Брянск», в котором участвовали 14 женщин до 45 лет. У Яны Галеншиной трое детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU