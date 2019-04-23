Многодетная мать из Брянска вошла в тройку лучших на конкурсе «Российская красавица-2019»
Яна Галеншина завоевала титул «2-я вице мисс»
Фото: vk.com, Екатерина Ампилогова.
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Многодетная мать из Брянска вошла в тройку лучших на конкурсе красоты «Российская красавица-2019». Он проходил в понедельник, 22 апреля, в Москве.
Яна Галеншина завоевала титул «2-я вице мисс». До этого она победила в региональном конкурсе «Миссис Брянск», в котором участвовали 14 женщин до 45 лет. У Яны Галеншиной трое детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU