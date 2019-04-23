2019-04-23T10:43:45+03:00
Общество

Многодетная мать из Брянска вошла в тройку лучших на конкурсе «Российская красавица-2019»

Яна Галеншина завоевала титул «2-я вице мисс»
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, Екатерина Ампилогова.Фото: vk.com, Екатерина Ампилогова.
Изменить размер текста:

Многодетная мать из Брянска вошла в тройку лучших на конкурсе красоты «Российская красавица-2019». Он проходил в понедельник, 22 апреля, в Москве.

Яна Галеншина завоевала титул «2-я вице мисс». До этого она победила в региональном конкурсе «Миссис Брянск», в котором участвовали 14 женщин до 45 лет. У Яны Галеншиной трое детей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Супружескую пару из Брянска обвиняют в мошенничестве на 29 миллионов рублей
В Брянске водителя иномарки оштрафовали на 5 тысяч рублей по записи регистратора
В брянском косметологическом салоне использовали просроченные медицинские изделия
Публичные слушания
В Климовском районе водитель ВАЗа протаранил дерево
В строительном магазине на проспекте Московском в Брянске пройдут пожарные учения
В районах Брянской области еще не решили, какие парки и скверы будут ремонтировать
Брянский депутат Госдумы Борис Пайкин подружился с особенными школьниками
В Сельцо водитель мопеда упал из-за выбежавшей на дорогу собаки
Судьбу ТРЦ «Тимошковых» в Брянске решит Верховный суд России
В Брянске прокуратура потребовала от управляющих компаний убраться на контейнерных площадках
В Брянске прошел турнир по восточному единоборству памяти Героя России Сергея Василева
Через Брянскую область пройдет международный автопробег
Шестеро брянских ребят, победивших рак, поедут на Всемирные детские игры
В Брянской области ищут пропавшего 77-летнего Валерия Агапова
Брянская теннисистка Влада Коваль выиграла дебютный матч за сборную России
В Брянске расширят улицу Пересвета на перекрестке с проспектом Станке Димитрова
Два водителя автобуса провезли в Брянскую область 11 пистолетов и 35 килограммов пороха
Иван Поручиков отмечает День рождения
В Брянске отметят 370-летие пожарной охраны
Кадровые изменения в компании ОАО «Чистая планета»