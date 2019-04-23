2019-04-23T10:33:53+03:00
Общество

Брянский депутат Госдумы Борис Пайкин подружился с особенными школьниками

Елена ВАСИЛЬЕВА
Поделиться:
На средства Бориса Пайкина школа получила в подарок приборы и оборудование для класса домоводства и новые гимнастические спортивные маты.На средства Бориса Пайкина школа получила в подарок приборы и оборудование для класса домоводства и новые гимнастические спортивные маты.
Изменить размер текста:

В рамках региональной недели брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин побывал в коррекционной школе № 44 в Бежицком районе Брянска.

Здесь обучаются дети, нуждающиеся в особом подходе педагогов. И парламентарий таким образовательным учреждениям уделяет пристальное внимание. Борис Пайкин и лидер фракции ЛДПР в Брянской областной Думе Сергей Антошин приехали к ребятам по приглашению директора школы Натальи Викторовны Носовой.

«Невозможно оставаться равнодушным, когда речь идет о детях, - отметил Борис Пайкин. – Тем более, если это дети, которым нужна наша особенная помощь и поддержка. Мы уже ранее взяли шефство над специальной школой №37 в Фокинском районе Брянска, и теперь планомерно будем помогать школе №44. Мы видим, что здесь работают замечательные люди, и поддержать их для меня – дело чести и справедливости».

Гости приехали не с пустыми руками: на средства Бориса Пайкина школа получила в подарок приборы и оборудование для класса домоводства. А в спортивном зале теперь уложены новые гимнастические маты. В разговоре с педагогами и родителями был определен фронт дальнейшей помощи школе, которая готовится отметить свой 70-летний юбилей.

К сожалению, к юбилею учебное заведение подошло не в лучшем внешнем виде. Возраст все-таки почтенный, и вполне очевидно, что начинать ее преображение необходимо с ветхих деревянных окон. По словам педагогов, в последнее время они их не просто не открывали, но даже старались не подпускать к ним детей. А к новому учебному году класс технологии школы № 44 Борис Пайкин укомплектует дюжиной швейных машинок: возможно, в будущем обучающиеся здесь девочки выберут своей профессией труд швеи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Супружескую пару из Брянска обвиняют в мошенничестве на 29 миллионов рублей
В Брянске водителя иномарки оштрафовали на 5 тысяч рублей по записи регистратора
В брянском косметологическом салоне использовали просроченные медицинские изделия
Публичные слушания
В Климовском районе водитель ВАЗа протаранил дерево
В строительном магазине на проспекте Московском в Брянске пройдут пожарные учения
В районах Брянской области еще не решили, какие парки и скверы будут ремонтировать
Многодетная мать из Брянска вошла в тройку лучших на конкурсе «Российская красавица-2019»
В Сельцо водитель мопеда упал из-за выбежавшей на дорогу собаки
Судьбу ТРЦ «Тимошковых» в Брянске решит Верховный суд России
В Брянске прокуратура потребовала от управляющих компаний убраться на контейнерных площадках
В Брянске прошел турнир по восточному единоборству памяти Героя России Сергея Василева
Через Брянскую область пройдет международный автопробег
Шестеро брянских ребят, победивших рак, поедут на Всемирные детские игры
В Брянской области ищут пропавшего 77-летнего Валерия Агапова
Брянская теннисистка Влада Коваль выиграла дебютный матч за сборную России
В Брянске расширят улицу Пересвета на перекрестке с проспектом Станке Димитрова
Два водителя автобуса провезли в Брянскую область 11 пистолетов и 35 килограммов пороха
Иван Поручиков отмечает День рождения
В Брянске отметят 370-летие пожарной охраны
Кадровые изменения в компании ОАО «Чистая планета»