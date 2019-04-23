Брянский депутат Госдумы Борис Пайкин подружился с особенными школьниками

СЕГОДНЯ 10:33 2019-04-23T10:33:53+03:00

На средства Бориса Пайкина школа получила в подарок приборы и оборудование для класса домоводства и новые гимнастические спортивные маты.

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В рамках региональной недели брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин побывал в коррекционной школе № 44 в Бежицком районе Брянска.

Здесь обучаются дети, нуждающиеся в особом подходе педагогов. И парламентарий таким образовательным учреждениям уделяет пристальное внимание. Борис Пайкин и лидер фракции ЛДПР в Брянской областной Думе Сергей Антошин приехали к ребятам по приглашению директора школы Натальи Викторовны Носовой.

«Невозможно оставаться равнодушным, когда речь идет о детях, - отметил Борис Пайкин. – Тем более, если это дети, которым нужна наша особенная помощь и поддержка. Мы уже ранее взяли шефство над специальной школой №37 в Фокинском районе Брянска, и теперь планомерно будем помогать школе №44. Мы видим, что здесь работают замечательные люди, и поддержать их для меня – дело чести и справедливости».

Гости приехали не с пустыми руками: на средства Бориса Пайкина школа получила в подарок приборы и оборудование для класса домоводства. А в спортивном зале теперь уложены новые гимнастические маты. В разговоре с педагогами и родителями был определен фронт дальнейшей помощи школе, которая готовится отметить свой 70-летний юбилей.

К сожалению, к юбилею учебное заведение подошло не в лучшем внешнем виде. Возраст все-таки почтенный, и вполне очевидно, что начинать ее преображение необходимо с ветхих деревянных окон. По словам педагогов, в последнее время они их не просто не открывали, но даже старались не подпускать к ним детей. А к новому учебному году класс технологии школы № 44 Борис Пайкин укомплектует дюжиной швейных машинок: возможно, в будущем обучающиеся здесь девочки выберут своей профессией труд швеи.

ИСТОЧНИК KP.RU