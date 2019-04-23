В Сельцо водитель мопеда упал из-за выбежавшей на дорогу собаки

СЕГОДНЯ 10:29 2019-04-23T10:29:48+03:00

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В брянском городе Сельцо водитель мопеда упал из-за выбежавшей на дорогу собаки. Утром в понедельник медики сообщили в дежурную часть ГИБДД о том, что к ним за помощью обращался пострадавший в ДТП 31-летний мужчина. Его госпитализировали со сломанным позвоночником.

Пострадавший рассказал, что травмы получил в ДТП. Авария случилась в тот же день около половины восьмого утра на улице Кирова, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Брянец был за рулем мопеда «Рига». Он пытался объехать собаку, но не справился с управлением и упал.

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ИСТОЧНИК KP.RU