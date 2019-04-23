2019-04-23T10:08:48+03:00
Общество

Судьбу ТРЦ «Тимошковых» в Брянске решит Верховный суд России

На 23 апреля назначено очередное заседание по делу
Марина АНТОНОВА
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ТРЦ "Тимошковых" закрыли после проверок пожарной безопасности.ТРЦ "Тимошковых" закрыли после проверок пожарной безопасности.Фото: Марина АНТОНОВА
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Судьбу ТРЦ «Тимошковых» в Брянске решит Верховный суд Российской Федерации. Очередное заседание назначили на 12.30 во вторник, 23 апреля, сообщается на сайте суда. Прошлое заседание, которое должно было состояться 26 марта, отменили.

Николай Тимошков подал кассационную жалобу на уже вступившее в силу решение Советского районного суда. Напомним, торговый центр запретили эксплуатировать. Это касается основного здания и пристройки ТЦ. Собственника обязали получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, без которого он работал много лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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