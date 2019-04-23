Судьбу ТРЦ «Тимошковых» в Брянске решит Верховный суд России

СЕГОДНЯ 10:08 2019-04-23T10:08:48+03:00

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Судьбу ТРЦ «Тимошковых» в Брянске решит Верховный суд Российской Федерации. Очередное заседание назначили на 12.30 во вторник, 23 апреля, сообщается на сайте суда. Прошлое заседание, которое должно было состояться 26 марта, отменили.

Николай Тимошков подал кассационную жалобу на уже вступившее в силу решение Советского районного суда. Напомним, торговый центр запретили эксплуатировать. Это касается основного здания и пристройки ТЦ. Собственника обязали получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, без которого он работал много лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU