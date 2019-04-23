2019-04-23T09:39:35+03:00
Общество

В Брянске прокуратура потребовала от управляющих компаний убраться на контейнерных площадках

Руководителям внесли представления
Марина АНТОНОВА
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На мусорных площадках контейнеры переполнены.На мусорных площадках контейнеры переполнены.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске природоохранная прокуратура потребовала от управляющих компаний убраться на контейнерных площадках. Во время проверки выяснилось, что при содержании многоквартирных домов нарушают правила организации сбора и вывоза коммунальных отходов.

- Нарушения зафиксировали в Советском районе по адресам: улица Спартаковская, 116; улица 3-го Июля, 13 и 7; улица Матвеева, 8; переулок Фокина, 6; улица Мало-Завальская, 5; улица Октябрьская, 5 и 87; проспект. Ленина, 55; улица Крахмалева, 6/1 и улица Авиационная, 12 и 32, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – А также в Фокинском районе: переулок Новозыбковский, 7; проспект Московский, 106; переулок Загородный, 20 и 22 и Бежицком – улица Новосоветская, 89 и 57; улица Почтовая, 37.

На мусорных площадках контейнеры переполнены, территория вокруг захламлена бытовыми, строительными, древесными отходами и крупногабаритным мусором.

Руководителям управляющих компаний внесли представления. Их сейчас рассматривают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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