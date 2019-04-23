В Брянске прошел турнир по восточному единоборству памяти Героя России Сергея Василева

СЕГОДНЯ 09:29 2019-04-23T09:29:00+03:00

Он состоялся в спортивной школе по спортивной гимнастике 21 апреля

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В Брянске в восьмой раз прошел турнир по восточному боевому единоборству памяти Героя России Сергея Василева. Он состоялся в спортивной школе олимпийского резерва по спортивной гимнастике в воскресенье, 21 апреля.

На соревнования приехали около 300 спортсменов Брянска, Унечи, Выгоничей, Сельцо, Мглина и Орловской области. Они состязались в двух дисциплинах: сетокан и кобудо, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Сергей Василев родился и жил в Брянске. Учился в гимназии №7. Когда ему исполнилось 19 лет, был призван в десантную дивизию. Его полк направили в Чечню. 29 февраля 2000 года батальону поставили задачу занять и удерживать высоты в Аргунском ущелье. Десантникам пришлось отступать. Сергей выносил из-под обстрела боевиков раненых товарищей. 1 марта он получил смертельное ранение. Сергей Василев удостоен звания Героя Росси посмертно.

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ИСТОЧНИК KP.RU