СЕГОДНЯ 09:15 2019-04-23T09:15:33+03:00

Он посвящен 75-летию освобождения Белоруссии от фашистов

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Через Брянскую область пройдет международный автопробег. Он посвящен 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. И состоится 23 и 24 июня, сообщают в пресс-службе областного правительства.

В Брянской области пробег организует региональное отделение ДОСААФ России. 22 апреля в правительстве обсудили подготовку и проведение международного автопробега.

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ИСТОЧНИК KP.RU