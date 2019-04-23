Через Брянскую область пройдет международный автопробег
Он посвящен 75-летию освобождения Белоруссии от фашистов
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Через Брянскую область пройдет международный автопробег. Он посвящен 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. И состоится 23 и 24 июня, сообщают в пресс-службе областного правительства.
В Брянской области пробег организует региональное отделение ДОСААФ России. 22 апреля в правительстве обсудили подготовку и проведение международного автопробега.
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ИСТОЧНИК KP.RU