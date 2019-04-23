Шестеро брянских ребят, победивших рак, поедут на Всемирные детские игры
Шестеро ребят из Брянской области, которые перенесли онкологию, будут участвовать во Всемирных детских играх победителей. Спортивные соревнования пройдут в июле в Москве. Они состоятся в десятый раз. И брянские ребята бывают на играх каждый год.
В этом году на игры приедут дети из 16 стран, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Каждый из них смог победить болезнь и продолжает жить.
Под патронажем брянского благотворительного фонда «Ванечка» находятся 223 ребенка, больных онкологией. Еще у 52 ребят – другие диагнозы.
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ИСТОЧНИК KP.RU