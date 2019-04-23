В Брянской области ищут пропавшего 77-летнего Валерия Агапова

СЕГОДНЯ 08:39 2019-04-23T08:39:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянской области волонтеры и полицейские ищут пропавшего 77-летнего Валерия Агапова. Пенсионера последний раз видели в Суземке 19 апреля, пишут в группе поискового отряда в соцсетях. Пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 172 сантиметра, худощавого телосложения, светло-голубые глаза, седые волосы, борода. Во что был одет пенсионер, и было ли у него что-то с собой, неизвестно. Среди особых примет - нет ногтя на безымянном пальце правой руки.

Если вы видели Валерия Агапова или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Напомним, до сих пор не нашли 72-летнюю пенсионерку Валентину Еремину, которая пропала в деревне Сеславль в Дубровском районе.

Телефон поискового отряда "Лиза Алерт" - 8-800-700-54-52.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU