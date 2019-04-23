В Брянской области ищут пропавшего 77-летнего Валерия Агапова
В Брянской области волонтеры и полицейские ищут пропавшего 77-летнего Валерия Агапова. Пенсионера последний раз видели в Суземке 19 апреля, пишут в группе поискового отряда в соцсетях. Пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: рост 172 сантиметра, худощавого телосложения, светло-голубые глаза, седые волосы, борода. Во что был одет пенсионер, и было ли у него что-то с собой, неизвестно. Среди особых примет - нет ногтя на безымянном пальце правой руки.
Если вы видели Валерия Агапова или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.
Напомним, до сих пор не нашли 72-летнюю пенсионерку Валентину Еремину, которая пропала в деревне Сеславль в Дубровском районе.
Телефон поискового отряда "Лиза Алерт" - 8-800-700-54-52.
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ИСТОЧНИК KP.RU