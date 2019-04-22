СЕГОДНЯ 18:24 2019-04-22T18:24:29+03:00

В паре с Анастасией Потаповой она одержала победу над итальянками

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Брянская теннисистка Влада Коваль выиграла дебютный матч за сборную России на Кубке Федераций. 17-летняя спортсменка в паре с Анастасией Потаповой одержала победу над Сарой Эррани и Жасмин Паолини из Италии, сообщают в пресс-службе Федерации тенниса России. Игра закончилась со счетом 4:6, 6:3, 10:7.

Матч плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между сборными России и Италии прошел в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА в Москве. Россиянки в четырех встречах одержали победу с общим счетом 4:0, сообщают в департаменте спорта Москвы.

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ИСТОЧНИК KP.RU